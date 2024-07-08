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"الأهلي – صيدا " يحرز بطولة كأس الصيف 2024 بكرة الطاولة في محافظة الجنوب

صيدا اون لاين

أحرز نادي الأهلي صيدا بطولة كأس الصيف 2024 بكرة الطاولة التي نظمها "الإتحاد اللبناني للّعبة - لجنة محافظة الجنوب" في قاعة الرئيس نبيه بري الرياضية في الصرفند ، حيث فاز أبطال الأهلي -صيدا بالمركزين الأول والثاني بفئتي الذكور والإناث ، وتقاسم "الأهلي" المركز الثالث بالفئتين مع نادي "اللواء - صيدا". 
وحضر البطولة مدير المنتخبات الوطنية السيد وسام شيري وعضو الإتحاد الحاج ناجي حلال ورئيس لجنة محافظة الجنوب السيد حسن الزين وأعضاء اللجنة، وشارك فيها 42 لاعباً ولاعبة.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:
في فئة الذكور :
*المركز الأول : اللاعب سعد الدين نور الهبش ( نادي الأهلي - صيدا ).
* المركز الثاني: اللاعب حسن شبيب ( الأهلي - صيدا ).
* المركز الثالث: اللاعبان محمد نور الهبش ( الأهلي - صيدا) ومحمد بديع ( نادي اللواء- صيدا).
في فئة الإناث:
 *المركز الأول: اللاعبة مريم الهبش ( نادي الأهلي - صيدا ).
* المركز الثاني: اللاعبة مريم بيروتي ( الأهلي - صيدا ).
* المركز الثالث: اللاعبتان ياسمينا الهبش ( الأهلي - صيدا) ودانا الشحيمي ( اللواء - صيدا).

وفي ختام البطولة جرى توزيع الميداليات على الفائزين  .

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