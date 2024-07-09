مولوي التقى بري: تناولنا موضوع المطار لاسيما موضوع الطاقة والكهرباء والأمن فيه

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان UNIFIL اللواء أرولدو لاثارو الأوضاع العامة لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على القرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة والدور الذي تقوم به قوات اليونيفل في منطقة عملها.

كما إستقبل بري السفير بلجيكا في لبنان كوين فيرفاك وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية إضافة للعلاقات الثنانية بين البلدين.

في سياق اخر، تابع بري المستجدات السياسية والوضع الأمني خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي الذي قال بعد اللقاء، إن "زيارتنا اليوم لبري مهمة وضرورية، وقد إستبشرنا منه خيراً وأطمئن اللبنانيين إن شاء الله ستكون هناك أخباراً طيبة بالنسبة للوضع في الجنوب، وإن شاء الله يتم وقف إطلاق النار في غزة قربباً وينسحب على جنوب لبنان، جنوب الأبطال والذي بالفعل يعاني من ظلم".

ولفت الى اننا "وضعنا بري أيضاً بأجواء الأوضاع الأمنية في البلد وعمل القوى الأمنية وعمل كافة أجهزة وزارة الداخلية وعلى رأسها القوى الأمنية، خاصة ببداية موسم الإصطياف، آملين أن يمر هذا الموسم بشكل جيد ومريح وفي أجواء من الإستقرار والأمل للبنانيين الذين هم أهل الحياة والتطور والإستقرار".

واضاف، "طبعا تناولنا موضوعاً مهماً وهو موضوع المطار الذي يجب أن يولى الإهتمام الكامل لاسيما موضوع الطاقة والكهرباء وطبيعي الأمن فيه، والذي يقوم به جهاز أمن المطار وتوليه وزارة الداخلية بالشق المتعلق بها كامل الإهتمام".