صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

شؤون فلسطينية

القناة 13 الإسرائيلية: قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن المبادئ العامة لصفقة التبادل

صيدا اون لاين

افادت القناة 13 الإسرائيلية باننا قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن المبادئ العامة لصفقة التبادل. واشارت الى ان المجلس الوزاري المصغر ينعقد غدا ووفود إسرائيلية إضافية ستزور قطر ومصر.
بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان نقاط الخلاف في مفاوضات التهدئة هي آلية إنهاء الحرب وعدد الأسرى وإجلاء الاسرى من قطاع غزة.
واشارت هيئة البث الإسرائيلية الى انه من المتوقع استمرار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بالدوحة غدا، ولفتت الى تقدم مهم في مسألة معبر رفح ومحور فيلادلفيا خلال المفاوضات بالدوحة.
الى ذلك، نقلت القناة ١٢ الإسرائيلية عن مسؤول سياسي بان "القرار بشأن الصفقة المحتملة في يد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في النهاية".

اقرأ أيضا

مصلحة الاقتصاد سطرت محضري ضبط بحق محل عصير في صيدا ومحطة محروقات في صور

العتمة الشاملة تهدّد لبنان بالعزل... وغلطة الوزير بألف!

اساتذة التعليم الرسمي الثانوي توقفوا عن تصحيح الامتحانات الرسمية

فتاة قضت اختناقا جراء حريق في محل للالبسة وسط السوق التجاري بالنبطية

إقفال جميع المؤسسات العامة يوم الأربعاء المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

محافظ الجنوب مكرماً ابو ضاهر لبلوغه السن القانونية : نتمنى زوال المحنة الصعبة عن الجنوب وكل لبنان

تم نسخ الرابط