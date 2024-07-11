الحزب : نفذنا هجوما جويا على موقع اسرائيلي جنوب كابري واوقعنا افراده بين قتيل وجريح

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على القصف ‌‏المدفعي والغارات الجوية التي تطال أهلنا وقرانا الصامدة، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم ‌‏الخميس 11-7-2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري، مستهدفين أماكن القيادة وتموضع أطقم ‏وضباط ‏إدارة النيران ومرابض المدفعية وأصابوهم بشكل مباشر وأوقعوهم بين قتيل وجريح".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:21 من صباح يوم الخميس 11-7-2024، التجهيزات الفنية ‏المستحدثة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".‏