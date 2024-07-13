"الحزب": استهدفنا موقع المطلة بصاروخ "جهاد" وانتشارًا لجنود العدو في محيط موقع حانيتا
أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على الاعتداء والاغتيال الّذي نفّذه العدو الإسرائيلي البارحة في بلدة الماري، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم السّبت، موقع المطلة بصاروخ "جهاد".
وذكر في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 17:38 من بعد ظهر اليوم أيضًا، انتشارًا لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بصاروخ "فلق"؛ وحقّقوا إصابات مباشرة".