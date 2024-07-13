"الحزب": استهدفنا موقع المطلة بصاروخ "جهاد" وانتشارًا لجنود العدو في ‏محيط موقع حانيتا

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‏الاعتداء والاغتيال الّذي نفّذه العدو الإسرائيلي البارحة في بلدة الماري، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلاميّة اليوم السّبت، موقع المطلة بصاروخ "جهاد".

وذكر في بيان ثان، أنّ "مجاهدي ‌‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 17:38 من بعد ظهر اليوم أيضًا، انتشارًا لجنود العدو في ‏محيط موقع حانيتا بصاروخ "فلق"؛ وحقّقوا إصابات مباشرة".