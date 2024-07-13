صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
اسامة سعد: تكسير الرؤوس لا يكون إلا بالشارع.. الحقوق لا تؤخذ ديليفري مخابرات الجيش أوقفت أحد المعنيين بالتحريض على التهجم على باص للنقل المشترك برعاية هكتور حجار ومشاركة بهية الحريري "ثانوية لبعا الرسمية" احتفلت بتخريج طلاب الشهادة الثانوية وفرحة أعلن تخصيص منح لهم من AUST – فرع صيدا مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق كفرتبنيت- أرنون المفتي سوسان يَشكر كل جهد يبذل لحل أزمة المياه في صيدا: لإيجاد حلول مستدامة كي لا يبقى المواطن رهينة المعاناة "الحزب": استهدفنا موقع المطلة بصاروخ "جهاد" وانتشارًا لجنود العدو في ‏محيط موقع حانيتا

لبنان

"الحزب": استهدفنا موقع المطلة بصاروخ "جهاد" وانتشارًا لجنود العدو في ‏محيط موقع حانيتا

صيدا اون لاين

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‏الاعتداء والاغتيال الّذي نفّذه العدو الإسرائيلي البارحة في بلدة الماري، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلاميّة اليوم السّبت، موقع المطلة بصاروخ "جهاد".
وذكر في بيان ثان، أنّ "مجاهدي ‌‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 17:38 من بعد ظهر اليوم أيضًا، انتشارًا لجنود العدو في ‏محيط موقع حانيتا بصاروخ "فلق"؛ وحقّقوا إصابات مباشرة".

اقرأ أيضا

بلدية صيدا أمنت تجهيزات خاصة لكنس الشوارع وأصدرت حصيلة أعمال فرق الطوارىء والورش من 7-13 تموز 2024

برعاية هكتور حجار ومشاركة بهية الحريري "ثانوية لبعا الرسمية" احتفلت بتخريج طلاب الشهادة الثانوية وفرحة أعلن تخصيص منح لهم من AUST – فرع صيدا

"تكسير" باصات النقل المشترك يوم انطلاقها: من يرفض الدولة؟

بالفيديو- سيّدة تتعمد الاصطدام بالسيارات!

مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق كفرتبنيت- أرنون

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان... أين سقطت؟

تم نسخ الرابط