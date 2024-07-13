المفتي سوسان يَشكر كل جهد يبذل لحل أزمة المياه في صيدا: لإيجاد حلول مستدامة كي لا يبقى المواطن رهينة المعاناة

صدر عن مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان بيان جاء فيه :

"إن الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء هي حق للمواطن على دولته. وبعد ما عانته صيدا منذ فترة من انقطاع في المياه، ما فاقم من الأزمات الحياتية التي يكابدها المواطنون في سعيهم لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم، نأمل أن يعود الإنتظام للتغذية بهذه الخدمة الأساسية بشكل دائم.

وإننا نشكر كل جهد بذل ويبذل من قبل المعنيين لأجل هذه الغاية، وندعو المسؤولين لإيجاد حلول مستدامة لأزمتي الكهرباء والمياه كي لا يبقى المواطن رهينة المعاناة جراء انقطاعهما وخصوصاً في هذا الصيف الحارق" .