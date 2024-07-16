استقرار بدرجات الحرارة والرطوبة عالية.. اليكم تفاصيل الطقس

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار بدرجات الحرارة، فيما تبقى الرطوبة عالية ساحلا وفي المحيط، والرياح نشطة شمالا مع ارتفاع موج البحر اليوم لينخفض غدا والخميس.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٢ ساحلا وبين ١٩ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب

- الرياح : جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و ٥٥ كم/س خاصة في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر : مرتفع الموج (خاصة شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

الاربعاء : قليل السحب مع تشكل ضباب محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

الخميس : قليل السحب مع تشكل ضباب محلي تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س