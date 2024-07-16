تتويجاً لمتابعة بهية الحريري للملف.. الدفعة الأولى من سندات بيوت التعمير في صيدا والمية ومية تسلّم الخميس لأصحابها

مدينة صيدا ومنطقتها على موعد الخميس المقبل مع حدث لطالما انتظره آلاف العائلات من أصحاب وقاطني بيوت التعمير في مناطق " الدكرمان وصيدا القديمة والمية ومية " منذ عقود ، وهو الحصول على سندات الملكية العائدة لبيوتهم التي أنشأتها لهم مصلحة التعمير (الملغاة ) اثر زلزال العام 1956.

فقد دعت مؤسسة الحريري والمؤسسة العامة للإسكان ومحافظة لبنان الجنوبي بالتعاون مع بلدية صيدا الى اجتماع موسع يعقد في البلدية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار لتسليم الدفعة الأولى من سندات التعمير لأصحابها. وذلك يوم الخميس 18 تموز 2024 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

ويأتي البدء بتسليم هذه السندات ليتوج مسار سنوات طويلة من المتابعة والجهود المضنية التي بذلتها رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان ومحافظة لبنان الجنوبي وبلدية صيدا .

طيلة أكثر من خمسة عقود شكّل موضوع قوننة وضعية هذه الوحدات السكنية واستصدار صكوك ملكيتهم لها حلماً لدى اصحابها وقاطنيها ، الى ان اقر مجلس النواب العام 2017 اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمته حينها النائب بهية الحريري والرامي الى اضافة فقرة الى المادة 61 من القانون رقم 583/ 2004 الرامي الى امكانية افراز تلك العقارات ما يتيح تمليكها بعد تسوية اوضاعها، وذلك بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 66/32 تاريخ 21/6/2017 والمرسوم 1099 تاريخ 18/07/2017 حيث تم تلزيم شركة سبكتروم للاستشارات الهندسية القيام بأعمال لتحديث الدراسة المعدة سابقاً واستكمال مسح وكيل وضم وفرز عقارات المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) في مناطق "الدكرمان وصيدا القديمة والمية ومية العقارية".

وعلى مدى سبع سنوات منذ صدور المرسوم عام 2017، عقدت وبمبادرة من الحريري عدة اجتماعات عمل لمتابعة هذا الملف ادارياً وتقنياً وهندسياً بالتعاون مع محافظة الجنوب والمديرية العامة لمؤسسة الاسكان والهيئة العليا للإغاثة وبلديتي صيدا والمية ومية وقيادة منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي وأمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في الجنوب وشركة «سبكتروم» وجامعة بيروت العربية وجامعة رفيق الحريري، الى جانب عدة زيارات ميدانية لمساكن التعمير.

واليوم وبعد طول انتظار بدأ هذا الحلم الذي توارثه الأبناء عن الأباء والأجداد يبصر النور مثبتاً بسندات ملكية قانونية بدأت تصدر تباعا منذ خريف العام 2018 عبر المؤسسة العامة للإسكان التي تتلقى طلبات الحصول على السندات من اصحاب العلاقة في مكتب الاسكان في سراي صيدا الحكومي .

ويأمل اهالي وقاطنو مناطق التعمير في ان تفتح قوننة أوضاع مساكنهم الباب أكثر أمام تحسين ظروف عيشهم وتنمية مناطقهم عبر تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية تطال كافة الفئات المجتمعية في المنطقة.