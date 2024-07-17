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"التعليم المهني" يكشف حقيقة نجاح طالب بِـ"البكالوريا" رغم تغيبه عن الامتحانات

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نفت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ان "يكون الطالب محمد مالك الماروق قد نجح في شهادة البكالوريا الفنية اختصاص الفنون الفندقية إنتاج، وكشفت أن الطالب المذكور كان متغيبا عن الامتحانات الرسمية المهنية. وبالتالي فإن نموذج النتيجة الذي يظهره ناجحا هو نموذج مزور ومختلف أساسا عن النموذج الذي تصدره المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. ما يعني أنه أقدم على تصميم نموذج بواسطة تطبيقات الكمبيوتر".
واتخذت المديرية العامة، "حق الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة بحق صاحب العلاقة وكل من يثبته التحقيق متورطا بالتزوير واستعمال المزور، وتطبيق أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون".
ويذكر، انها قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تزعم أن الطالب محمد مالك الماروق قد نجح في شهادة البكالوريا الفنية رغم انه كان غائبًا عن الامتحانات.

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