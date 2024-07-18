استشهاد قيادي في "الجماعة الاسلامية" بغارة على طريق غزة البقاعية

أفادت قناة "الجزيرة"، اليوم الخميس، بأن "مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة في منطقة البقاع شرقي لبنان".

وأكدت "اغتيال أحد أعضاء الجماعة الإسلامية، القيادي "أبو محمود" في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على سيارة في البقاع شرقي لبنان".

في حين أكد الدفاع المدني اللبناني، وقوع "شهيد إثر غارة جوية إسرائيلية في غزة- البقاع"، وقال في بيان: "اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 6:30 من تاريخ اليوم الواقع في 18-7-2024 حريقاً شب اثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة رباعية الدفع في بلدة غزة-البقاع".

وتابع، "فيما تولت جهات اخرى انتشال جثمان الشهيد الذي استشهد جراء الغارة عينها ونقله الى المستشفى".