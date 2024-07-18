الحزب اعلن استهداف المواقع الاسرائيلية في الراهب وبركة ريشا ورويسات ‏العلم وتدمير دبابة ميركافا ‏في موقع حدب يارين

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:02 من يوم الخميس 18-07-2024 موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران فيه.



وفي بيان اخر، اعلن حزب الله دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:02 من يوم الخميس 18-07-2024 موقع الراهب بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران فيه.



كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05 من بعد ظهر يوم الخميس 18-07-2024 موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

واعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‏‎05:01 ‎‏ من‎ ‎بعد ظهر يوم الخميس 18-07-2024 دبابة ميركافا ‏في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع وأصابوها بشكل مباشر، ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.‏