صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
بقوة السلاح يسرق وينفذ العديد من العمليات... اوقفته شعبة المعلومات بعملية نوعية مايكروسوفت: أصلحنا سبب الخلل التقني الذي أصاب تطبيقات وخدمات لكن تداعياته ما زالت تؤثر على بعض المستخدمين بعد الخلل في أنظمة "مايكروسوفت"... اليكم معلومات عن النظام السحابي! غالانت: إسرائيل ستقوم بِتصفية الحساب مع كل من يمس بها الرئيس التنفيذي لشركة "كراود سترايك": العطل الذي ضرب الإنترنت تقني وليس أمنيا ونتعامل معه بكفاءة مبعوث وزير الخارجية الروسي التقى ميقاتي: لضبط النفس تمهيدا لاحياء عملية السلام

لبنان

الحزب اعلن استهداف المواقع الاسرائيلية في الراهب وبركة ريشا ورويسات ‏العلم وتدمير دبابة ميركافا ‏في موقع حدب يارين

صيدا اون لاين

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:02 من يوم الخميس 18-07-2024 موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران فيه.


وفي بيان اخر، اعلن حزب الله دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:02 من يوم الخميس 18-07-2024 موقع الراهب بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران فيه.


كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05 من بعد ظهر يوم الخميس 18-07-2024 موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

واعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‏‎05:01 ‎‏ من‎ ‎بعد ظهر يوم الخميس 18-07-2024 دبابة ميركافا ‏في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع وأصابوها بشكل مباشر، ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.‏

اقرأ أيضا

بمشاركة الحجار والحريري ولحود وبديع تسليم الدفعة الأولى من سندات تمليك بيوت التعمير في صيدا والمية ومية لأصحابها

طرحٌ يُثير جدلاً... و"مش ماشي الحال بالإدارة الرسمية"

مقتل إسرائيلي وإصابة 7 جرّاء انفجار مُسيَّرة في تل أبيب

جدول جديد لأسعار المحروقات... اليكم التفاصيل

خلل تقني بأحد خوادم شركة كراود سترايك يؤثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم

وفاة الحاج جمال محمد دحوير، الدفن ظهر يوم الجمعة في 19 تموز 2024

تم نسخ الرابط