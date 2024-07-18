الحزب اعلن استهداف المواقع الاسرائيلية في الراهب وبركة ريشا ورويسات العلم وتدمير دبابة ميركافا في موقع حدب يارين
اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:02 من يوم الخميس 18-07-2024 موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران فيه.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:02 من يوم الخميس 18-07-2024 موقع الراهب بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران فيه.
كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05 من بعد ظهر يوم الخميس 18-07-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
واعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:01 من بعد ظهر يوم الخميس 18-07-2024 دبابة ميركافا في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع وأصابوها بشكل مباشر، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.