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عربي دولي

إعلام إسرائيلي: الجيش الأميركي اعترض 4 مسيّرات فجر اليوم كانت في طريقها لإسرائيل

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "الجيش الأميركي أبلغ إسرائيل أنه اعترض 4 مسيّرات فجر اليوم كانت في طريقها لإسرائيل".
وكان قد اعترف الجيش الإسرائيلي، بأنه "يُظهر التحقيق الأولي أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب نجم عن انفجار هدف جوي، ولم تدوي صفارات الإنذار والحدث قيد التحقيق"، وأقرّ بأن "طائرة مسيّرة انفجرت في تل أبيب".
بدورها، كشفت الشرطة الإسرائيلية، عن "العثور على جثة شخص عليها آثار شظايا جراء الانفجار في تل أبيب"، في حين أكدت إصابة 7 أشخاص.

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