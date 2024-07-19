القوات المسلحة اليمنية أعلنت استهداف تل أبيب: سنُعلن عن تفاصيل العملية

كشفت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، عن "عملية نوعية استهدفت تل أبيب في فلسطين المحتلة"، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها.

وكانت قد أعلنت السلطات الإسرائيلية في تل أبيب، أن "جسمًا مشبوهًا انفجر في الجو وسقطت شظاياه على مبان في وسط تل أبيب".

بدورها، كشفت الشرطة الإسرائيلية، عن "العثور على جثة شخص عليها آثار شظايا جراء الانفجار في تل أبيب"، في حين أكدت إصابة 3 أشخاص.

وقال الجيش الإسرائيلي: "يُظهر التحقيق الأولي أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب نجم عن انفجار هدف جوي، ولم تدوي صفارات الإنذار والحدث قيد التحقيق".