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عربي دولي

القوات المسلحة اليمنية أعلنت أن تل أبيب منطقة غير آمنة: سنركز على استهداف الجبهة الداخلية والوصول إلى العمق

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أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن "بعون الله تعالى تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة (ما يسمى إسرائيليا تل أبيب)،وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
وأكدت القوات، أننا "نعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا، وسنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق".
وشددت على "امتلاك بنك للأهداف في فلسطين المحتلة منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، وسنمضي بعون الله تعالى في ضرب الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية في غزة".
وأضافت "مستمرون في إسناد المجاهدين الأبطال في غزة المدافعين عن أمتنا العربية والإسلامية بكل شعوبها ودولها"، مؤكدةً أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

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