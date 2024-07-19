جمعية AIA: لإصدار دفاتر السيارات واللوحات واللواصق ورخص السوق فورًا

اعلنت جمعية AIA في بيان، ان "المواطنين يسددون مبلغا قيمته أربعة ملايين ومئتي ألف ليرة بدلا لإصدار رخصة سير، ولوحة تسجيل آمنة، ولاصقة إلكترونية. إلا أن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ما زالت لا تسلم هذه المستندات الأصلية، على الرغم من استيفاء المستحقات مسبقا من قبل صندوق تسجيل السيارات والآليات لديها، وتقوم بتسليم المواطنين إيصالا هو بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها، وينطبق الأمر نفسه كذلك على دفاتر السوق، التي يتم تجديدها لدى الهيئة دون تسليم الدفاتر الأصلية".

وذكرت الجمعية، التي تضم الممثلين المعتمدين لجميع صانعي السيارات العالميين في لبنان، بـ"أنه لم يعد مقبولا عدم تسليم الدفاتر واللوحات واللواصق والرخص، وتطلب البدء بتسليمها فورا".