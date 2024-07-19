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لبنان

الفنيون المناوبون في الطيران المدني أعلنوا تعليق إضرابهم المقرر في 1 آب

صيدا اون لاين

أعلن الفنيون المناوبون في المديرية العامة للطيران المدني في بيان أنه "بعد التعاطي الإيجابي السريع لوزير الاشغال العامة و النقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية والمتابعة الحثيثة للمدير العام للطيران المدني فادي الحسن وتبنيهما و تفهمهما لمطالب الموظفين الفنيين في المديرية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها وقرار مجلس الوزراء الرقم ٢ تاريخ ١٨ تموز ٢٠٢٤ القاضي بتعديل المرسوم 4357 المتضمن تحديد بدل ساعات العمل الليلي، يعلن الموظفون الفنيون تعليق إضرابهم الذي كان مقرراً في الأول من آب، وستتابع الإدارة إنجاز المرسوم مع وزارة المال وتحديد آلية سريعة لذلك".

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