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عربي دولي

الرئيس التنفيذي لشركة "كراود سترايك": العطل الذي ضرب الإنترنت تقني وليس أمنيا ونتعامل معه بكفاءة

صيدا اون لاين

أعلن الرئيس التنفيذي لـ"CrowdStrike"، أننا "نعمل بشكل نشط مع العملاء المتأثرين بخلل تم العثور عليه في تحديث محتوى واحد على نظام Windows ونظامي Mac وLinux غير متأثرين وهذا ليس حادثًا أمنيًا أو هجومًا سيبرانيًا".
وكانت قد أعلنت شركة كراود سترايك عن حصول خلل تقني بأحد خوادم مما أثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تنقية.
وأوضحت الشركة "أننا نواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل".
في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مطار برلين، قوله: "هناك تأخير في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني".

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