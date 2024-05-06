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يروّج المخدّرات برفقة زوجته على متن سيّارة، أوقفتهما شعبة المعلومات وضبطت كميّةً من الكوكايين معدّة للتّرويج

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالـي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلاميّة لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة من معرفة هويَّتَيهما، وهما:

  • خ. ا. (من مواليد عام 1981، سوري) بحقّه مذكرة توقيف بجرم تجارة مخدّرات وبلاغي بحث وتحرٍّ بجرم سرقة بطريقة احتيالية.

وزوجته:  ر. ق. (من مواليد عام 1986، سورية)

بتاريخ 16-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في بلدة دير قوبل، على متن سيارة نوع Geely، تُستخدم في عمليات التّرويج، تمّ ضبطها.

بتفتيشهما والسّيّارة ومنزلهما، تمّ ضبط كميّة من الكوكايين مقسّمة في أظرفة ومعدّة للتّرويج.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات في مناطق من جبل لبنان، على متن السّيّارة المضبوطة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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