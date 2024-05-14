أبل تطرح نظام التشغيل iOS 18 الجديد مع مجموعة من المميزات الجديدة

بعد حدث Let Loose، أصبحت شركة أبل الآن جاهزة للحدث الكبير التالي لهذا العام، WWDC 2024، حيث سيُعقد المؤتمر السنوي للمطورين في الفترة من 10 إلى 14 يونيو، ويبدأ بخطاب افتتاحي في 10 يونيو.

وبينما يتمحور مؤتمر WWDC عادةً حول مع التحديثات القادمة لنظام التشغيل عبر أجهزة أبل، فإن الترقب هذا العام حول تحديث iOS للجيل التالي - iOS 18 - أعلى حيث يُوصف بأنه التحديث الأكثر أهمية منذ بداية iOS، بما في ذلك التركيز على الذكاء الاصطناعي.



يقال إن شركة أبل تخطط لتحقيق قفزة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الإعلان ذي الصلة في WWDC، وعند الإطلاق الأخير لأحدث أجهزة iPad Pro وiPad Air، ألمحت شركة أبل بالفعل بمهارة إلى إصلاح شامل للذكاء الاصطناعي يأتي مع نظام التشغيل iOS 18.



وألمحت الشركة إلى أن هذا التحديث سيكون مليئًا بالكثير من إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وعلى الرغم من عدم الكشف عن أي شيء محدد من قبل شركة أبل، فإليك كل ما نتوقعه بناءً على الشائعات والتسريبات والعروض.

أبل تتبع استراتيجية الذكاء الاصطناعي الداخلية

وفقًا لرؤى مارك جورمان من بلومبرج، تعمل شركة أبل على مضاعفة جهودها في تقنيات الذكاء الاصطناعي الداخلية وتختار المعالجة على الجهاز لتحسين الأداء والخصوصية، ومن المثير للاهتمام أن شركة أبل قد تطلق الآن برنامج الدردشة الآلي الخاص بها.

وبينما أشارت التقارير في وقت سابق إلى احتمالات تعاون آبل مع جوجل من أجل مشروع Gemini، كشف تقرير صادر عن Bloomberg مؤخرًا أن شركة آبل تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مع OpenAI لجلب بعض تقنياتها إلى أيفون هذا العام.



وبعد هذه الصفقة، تخطط شركة أبل لتضمين "برنامج الدردشة الآلي الشهير" المدعوم من ChatGPT كجزء من ميزاتها التي تركز على الذكاء الاصطناعي في iOS 18.

أبل تمنح صلاحيات الذكاء الاصطناعي لتطبيقات أيفون الخاصة بها

وفقًا للتقارير، مع نظام التشغيل iOS 18، من المرجح أن تقدم شركة أبل تحسينات شاملة للذكاء الاصطناعي عبر العديد من تطبيقات أيفون الخاصة بالطرف الأول، من المتوقع أن يتميز تطبيق Notes باقتراحات إبداعية وإمكانيات تحرير، مدعومة بنماذج اللغات الكبيرة (LLMs) الموجودة على الجهاز.

وبالمثل، قد يتلقى تطبيق الصور أيضًا ميزات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بالتعامل مع الخلفيات بسهولة، على غرار الممحاة السحرية في Pixel وهواتف Android الأخرى.



ومن المتوقع أيضًا أن تمنح شركة أبل مساعدها Siri تحولًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز قدراته. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقدم أبل Music قوائم تشغيل يتم إنشاؤها تلقائيًا والمزيد. وبصرف النظر عن التطبيقات، يقال أيضًا أنه يدمج الذكاء الاصطناعي عبر العديد من منتجات وخدمات أبل، مما يوفر تجارب مستخدم محسنة.

أكثر من الذكاء الاصطناعي

يقال أيضًا أن شركة أبل ستقدم بعض الميزات المهمة الأخرى لتحديث iOS 18، تشمل هذه الميزات:

شاشة رئيسية قابلة للتخصيص: مع iOS 18، تخطط أبل أيضًا لتزويد مستخدمي أيفون بمزيد من الخيارات لتخصيص الشاشة الرئيسية، مما يتيح للمستخدمين وضع الرموز في أي مكان على الشبكة، وهي ميزة طلبها المستخدمون منذ فترة طويلة.



دعم RCS: أخيرًا، مع iOS 18، يقال إن أبل ستطلق دعمًا لخدمات الاتصالات الغنية (RCS)، مما يعزز قدرات المراسلة لمستخدمي أيفون، خاصة عند الاتصال بأجهزة أندرويد.



ميزات إمكانية الوصول الجديدة وتحديثات التطبيقات: من المتوقع أيضًا أن يقدم نظام التشغيل iOS 18 ميزات إمكانية الوصول الجديدة، مثل اختصارات الصوت التكيفية وتحسينات الكلام المباشر.



تأثير Vision Pro وتغييرات التصميم: وفقًا للشائعات، بالنسبة لنظام التشغيل iOS 18، تأخذ أبل تلميحات من واجهة VisionOS الخاصة بها. لذلك قد نرى أيقونات دائرية للشاشة الرئيسية، والتي يمكن دمجها في نظام التشغيل iOS 18. ومن المتوقع أيضًا إجراء تغييرات طفيفة في التصميم، خاصة في تطبيق الكاميرا، بما يتماشى مع الرؤية العامة لنظام التشغيل.



تاريخ إصدار iOS 18

تقليديا، تطلق شركة آبل الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS في حدث الخريف في شهر سبتمبر تقريبًا، بالتزامن مع إطلاق أجهزة أيفون الجديدة. بعد الكشف الأولي في WWDC، ستجعل أبل نظام التشغيل iOS 18 متاحًا تدريجيًا للاختبار التجريبي للمطورين والجمهور، وعادةً ما يسبق الإصدار الرسمي.

أجهزة آيفون المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 18

أما بالنسبة للتوافق، فمن المتوقع أن يمتد نظام iOS 18 عبر مجموعة من طرازات أيفون، مما يضمن اعتمادًا واسع النطاق لأحدث الميزات.