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ميقاتي التقى غوتيريس: للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وعازمون على استكمال حل ملف النازحين جذريًا

صيدا اون لاين

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في مقرّ إقامته في المنامة، قبيل مشاركته في الدّورة العاديّة الثّالثة والثّلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمّة، الّتي ستبدأ اعمالها ظهرًا في البحرين، إلى "الضّغط على إسرائيل لوقف عدوانها على جنوب ​لبنان​ و​غزة​، والانطلاق في معالجة الوضع في ​جنوب لبنان​".
وطالب بـ"استمرار دعم عمل ​الأونروا​ في لبنان وتمويلها، لما يشكّله هذا الأمر من أهميّة قصوى في الظّروف الصّعبة الّتي يعيشها لبنان"، مشدّدًا على "ضرورة التّعاون الكامل للمفوضيّة السّامية للأمم المتحدة لشؤون اللّاجئين مع الحكومة اللبنانية في ملف ​النازحين السوريين​، انطلاقًا من أنّ الحكومة عقدت العزم على استكمال حلّ هذا الملف جذريًّا، مهما كانت العوائق والعراقيل".
شارك في اللّقاء وزراء: الخارجيّة والمغتربين عبدالله بو حبيب، التّربية والتّعليم العالي عباس حلبي، الإعلام زياد مكاري، والزّراعة عباس الحاج حسن، بالإضافة إلى مدير "وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (أونروا) فيليب لازاريني، والوفد المرافق لغوتيريس.

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