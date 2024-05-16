صحافية جديدة ملاحقة من القضاء!

عَلِمَ "ليبانون ديبايت أن القضاء اللبناني يلاحق إعلامية جديدة وهي ميشيلا حداد التي تقدّم فقرة سياسية على محطة سكاي نيوز عربية، وذلك على خلفية إتصال وزير إسرائيلي خلال تقديم الفقرة.

هذا الإتصال دفع بالبعض إلى تقديم إخبار بحقّها لتصدر إشارة من القضاء للإستماع إليها، وبناء على الإشارة سوف يتم توقيفها في المطار في حال عادت إلى لبنان ليتمّ الإستماع إليها حول التهمة الموجّهة لها بالتعامل مع إسرائيل.

وتأتي الإشارة بعد إشارتين سابقتين بحق الإعلاميين طاهر بركة وليال الإختيار على خلفية استضافتهما في أوقات مختلفة شخصيات إسرائيلية في برامج إعلامية على محطات خارج لبنان.