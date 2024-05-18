"القسام" أعلنت قتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين بعد استدراجهم وتفجير عبوّة بهم في رفح

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ لها، عن تمكّن "مجاهدي القسام من استدراج قوّة صهيونية راجلة وتفجير عبوة مضادة للأفراد بها"، معلنة أنّ "مجاهدينا أكّدوا مقتل 5 جنود من أفرادها وإصابة آخرين في محيط مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كل من "القسام" و"سرايا القدس" عن عدة عمليات في غزة ضد الجيش الإسرائيلي ومواقع له.

وكانت قد كشفت "القسام" عن قتلها 15 جنديًا إسرائيليًا داخل منزل في رفح.

ومع استمرار القصف الإسرائيلي على المدنيين في غزة، تُكبّد العمليات العسكرية الفلسطينية ضد قوات الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، فيما بدأ يظهر الانقسام بين المسؤوليين الإسرائيليين بشكل حادّ حول "اليوم التالي" للحرب، وسط انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومطالبات بإزاحته عن منصبه.