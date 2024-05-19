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إعلام إيراني: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن سماع صوت انفجار أو وجود دخان في موقع مروحية رئيسي

صيدا اون لاين

أكدت وسائل إعلام إيرانية، أن "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن سماع صوت انفجار أو وجود دخان في موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي".

وكان قد نفى الهلال الأحمر الإيراني تقريرا لوسائل إعلام حكومية عن العثور على حطام طائرة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

وتجري عمليات بحث بعد ظهر الأحد في شمال غرب إيران للعثور على مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد تعرضها لـ"حادث"، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام رسمية.

وهبطت مروحيتان بسلام في تبريز، المدينة الكبيرة في الشمال الغربي، ولم يكن على متنهما رئيسي. 

وكان التلفزيون الرسمي أورد أن "بعض التقارير غير المؤكدة تقول إن المروحية التي تقل الرئيس رئيسي تعرضت إلى حادث في مقاطعة أذربيجان الشرقية"، مضيفا أن العمليات "جارية لتحديد مكانها في ظل الظروف الجوية السيئة".

وكان قد زار الرئيس الإيراني الأحد محافظة أذربيجان الشرقية حيث قام خصوصا بتدشين سد رفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على الحدود بين البلدين.

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