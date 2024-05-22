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بري غادر إلى طهران على رأس وفد للتعزية برئيسي وعبداللهيان ومرافقيهما

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غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد الى العاصمة الإيرانية طهران "لتقديم واجب التعزية بالرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير اللهيان ورفاقهما الذين قضوا جراء حادث تحطم المروحية التي كانوا على متنها في محافظة اذربيجان الشرقية". 

ضم الوفد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب ، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان ورئيس مصلحة الإعلام في مجلس النواب علي دياب. 

وكان في وداعه في المطار وفد من سفارة ايران لبنان برئاسة القائم بالاعمال السيد صمدي ومهدي سليماني.

 


 

 

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