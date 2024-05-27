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شؤون فلسطينية

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قدمت للوسطاء عرضين لتحريك مباحثات صفقة تبادل الأسرى

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل قدمت للوسطاء عرضين لتحريك مباحثات صفقة تبادل الأسرى.

واكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن اجتماعاً عقد في باريس، الجمعة، بين مدير الاستخبارات الأميركية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري، أحرز تقدماً باتجاه استئناف محادثات إطلاق سراح الاسرى في غزة، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس".

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح الاسرى قد تؤدي إلى وقف إطلاق نار مؤقت إلى طريق مسدود قبل أسبوعين، بعد أيام من المحادثات في القاهرة والدوحة.

واكد مسؤول إسرائيلي كبير للصحافيين، السبت، إن مدير الموساد ديفيد برنياع، ناقش "تطوير إطار عمل لاستئناف المفاوضات بشأن إطلاق سراح الاسرى" مع بيرنز ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

 

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