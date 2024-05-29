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شعبة المعلومات سلمت محاضر التحقيقات في جريمة إطلاق النار على رئيس بلدية بقاعصفرين و4 موقوفين إلى القاضي الحجار

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ختمت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها الأولية التي أجرتها بإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، في جريمة إطلاق النار على رئيس بلدية بقاعصفرين المحامي بلال زود في منطقة الضم والفرز، في مدينة طرابلس ومحاولة قتله في الثاني من شهر آذار الماضي، وذلك على خلفية حادثة القرنة السوداء التي أسفرت عن مقتل شابين من أبناء بشري.

وسلمت الشعبة محاضر التحقيقات مع أربعة موقوفين إلى القاضي الحجار الذي يعكف على دراسة الملف، تمهيدا للادعاء على الموقوفين الأربعة وعدد من المتوارين عن الأنظار ويحيلهم على قاضي التحقيق العسكري.

 

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شعبة المعلومات سلمت محاضر التحقيقات في جريمة إطلاق النار على رئيس بلدية بقاعصفرين و4 موقوفين إلى القاضي الحجار

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