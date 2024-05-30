تأهيل وصيانة نصب الساعة الموجود على مستديرة ساحة النجمة وسط صيدا

برعاية رئيس بلدية صيدا د.حازم بديع ومكتب 𝗙𝗟𝗬 𝗦𝗔𝗠𝗔 للسياحة والسفر، تم تأهيل وصيانة نصب الساعة الموجود على مستديرة ساحة النجمة بالقرب من القصر البلدي وسط مدينة صيدا، والنصب يحمل ساعة كبيرة تشير الى التوقيت المحلي.

ويساهم تأهيل هذا النصب بتجميل وسط المدينة وساحة النجمة التي تمثل مركزاً رئيسياً للمدينة، علماً ان هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع خدماتية وحيوية تطلقها البلدية بالتعاون والمشاركة مع مؤسسات المدينة وجمعياتها لتجميل الشوارع والمستديرات الرئيسية في المدينة.