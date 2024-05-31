صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
القرم: الحكومة اجتمعت مع شركتي الاتصالات الخليوية لوضع خطة مفصّلة لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي في الجنوب الشؤون العقارية: يمكن الحصول على إفادات عقارية عن قضاء مرجعيون حاصبيا من مبنى أمانة السجل العقاري بالنبطية بعد رفح.. كل العيون على جنوب لبنان (صور) ترلجع اضافي في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد الجزيرة: الجيش الاسرائيلي انسحب من مخيم جباليا بعد عملية استمرت 20 يوما «الوسطاء» يهملون المقترح الإسرائيلي... المقاومة تحسم أمرها: لا مفاوضات تحت العدوان

لبنان

الشؤون العقارية: يمكن الحصول على إفادات عقارية عن قضاء مرجعيون حاصبيا من مبنى أمانة السجل العقاري بالنبطية

صيدا اون لاين

أعلنت وزارة المالية، أنّه "نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والمتمثلة بالعدوان الاسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية، مما أدى الى الاقفال القسري لامانة السجل العقاري في مرجعيون حاصبيا، تعلن المديرية العامة للشؤون العقارية، وبشكل موقّت، أنه بات بإمكان المواطنين، الحصول على افادات عقارية عن قضاء مرجعيون حاصبيا من مبنى امانة السجل العقاري في النبطية، وذلك نهار الأربعاء من كل أسبوع على أن تسلّم في اليوم نفسه، تسهيلًا لأمور المواطنين خلال هذه المرحلة".

اقرأ أيضا

ترلجع اضافي في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

مهاجم باريس سان جرمان السابق يعلن اعتزاله!

تأهيل وصيانة نصب الساعة الموجود على مستديرة ساحة النجمة وسط صيدا

هذه هي أسعار الدخول الى المسابح هذه السنة: إرتفاع بنسبة 10% عن العام الماضي

سابقة في تاريخ أميركا: ترامب أوّل رئيس يُدان بارتكاب جريمة!

قطاع البترول في "وكر السياسيين"

تم نسخ الرابط