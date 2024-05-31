بمسيرات انقضاضيّة... الحزب يرد على استهداف حولا!

صدر عن المقاومة الإسلامية - "حزب الله"، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً الاعتداء على ‏ساحة حولا".

أضاف, "شنت المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضيّة استهدفت منصات القبة ‏الحديدية في مربض الزاعورة وأطقمها وأماكن استقرارهم وعملهم وأصابت أهدافها بدقة مما أدى ‏إلى تضررها واشتعال النيران فيها". ‏