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الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 3 كيانات إيرانية و6 مسؤولين بينهم وزير الدفاع والحرس الثوري

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فرض ​الاتحاد الأوروبي​ عقوبات على 6 مسؤولين و3 كيانات إيرانيّة، من بينهم وزير الدّفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، ​الحرس الثوري​، وشركة تقوم بتسويق مكوّنات المسيّرات.
ويتّهم الاتحاد الأوروبي هؤلاء المسؤولين والكيانات، بالتورّط في برنامج إنتاج المسيّرات الإيراني، أو بتنظيم وتسهيل عمليّات نقل الطّائرات بدون طيّار والصّواريخ إلى موسكو لشنّ هجماتها في ​أوكرانيا​، أو إلى "الجماعات المسلّحة الّتي تهدد السّلام والأمن".
وتنصّ العقوبات الأوروبيّة على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر التّأشيرات. ويُحظر أيضًا دفع الأموال أو الموارد من الاتحاد الأوروبي إلى الكيانات والأفراد المستهدفَين.
يُذكر أنّ في نيسان الماضي، قرّر القادة الأوروبيّون في قمّة عُقدت في بروكسل، فرض عقوبات جديدة على إيران، تَستهدف منتجي الطّائرات بدون طيّار والصّواريخ.
وحتّى الآن، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 227 فردًا في إيران، إضافةً إلى 42 كيانًا.

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