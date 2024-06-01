الجيش فجر الصاروخ المحمَل بالمسيّرة التي سقطت عند مفرق دير كيفا
قام عناصر من الجيش اللبناني بتفجير الصّاروخ الّذي كان محمَّلًا بالمسيّرة الّتي سقطت عند مفرق دير كيفا، في وقت سابق اليوم.
وكانت قد أُصيبت مسيّرة إسرائيليّة بصاروخ أرض- جو في أجواء الجنوب، وسقطت في منطقة دير كيفا.
بعدها، أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وبعد رصد وترقّب ومتابعة دقيقة لمسيّرات العدو الّتي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة، كَمَنَ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة لمسيّرة من نوع "هرمز 900"، الّتي تعتدي على أهلنا وقرانا، واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللّبنانيّة حيث تمّ إسقاطها".