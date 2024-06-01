الجيش فجر الصاروخ المحمَل بالمسيّرة التي سقطت عند مفرق دير كيفا

قام عناصر من ​الجيش اللبناني​ بتفجير الصّاروخ الّذي كان محمَّلًا بالمسيّرة الّتي سقطت عند مفرق دير كيفا، في وقت سابق اليوم.

وكانت قد أُصيبت مسيّرة إسرائيليّة بصاروخ أرض- جو في أجواء الجنوب، وسقطت في منطقة دير كيفا.

بعدها، أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وبعد رصد وترقّب ‏ومتابعة دقيقة لمسيّرات العدو الّتي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة، كَمَنَ مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة لمسيّرة من نوع "هرمز 900"، الّتي تعتدي على أهلنا ‏وقرانا، واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللّبنانيّة حيث تمّ إسقاطها".