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بالفيديو.. لمَن أهدى وائل عرقجي فوز "الرياضي"؟

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تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو لنجم كرة السلة اللبناني وائل عرقجي يُهدي خلاله فوز نادي "الرياضي بيروت" في بطولة نوادي منطقة غرب آسيا "وصل" الآسيوية" لشهداء جنوب لبنان.
وفي تصريحٍ له، قال عرقجي: "بهدي هالفوز لكل شهداء جنوب لبنان وشهداء فلسطين.. هيدي المبارة لالكم.. الله يقويكم وينصركم ويرحم كل الشهداء". 
وكان "الرياضي بيروت" أحرزَ فوزه الكبير على مواطنه ووصيفه في بطولة لبنان الحكمة - بيروت وذلك بنتيجة 90-100، وذلك على أرض قاعة لوسيل قرب العاصمة القطرية الدوحة.
يُشار إلى أنّ "الرياضي بيروت" سيُشارك في نهائيات نوادي بطولة القارة في الامارات العربية المتحدة، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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