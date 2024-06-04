الخارجية القطرية: لا مواقف واضحة حتى الآن من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن مقترح بايدن

اشار المتحدث باسم الخارجية القطرية، الى ان "رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالات مع جهات إقليمية ودولية بشأن غزة، والاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى وقف للحرب على غزة وإدخال المساعدات للقطاع"، مؤكدا أن "المبادئ الواردة في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن تجمع مطالب جميع الأطراف، وتوفر خريطة طريق لوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الأزمة، كما انها "ستنهي معاناة سكان غزة والرهائن الإسرائيليين".

ولفت الى ان "لا مواقف واضحة حتى الآن من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن مقترح بايدن"، لافتا الى ان "الاجتماع الخماسي عبر الاتصال المرئي أمس، أكد ضرورة وقف العدوان وانسحاب الاحتلال". وأكد أننا "نحتاج كمجتمع دولي إلى ممارسة ضغوط على الطرفين لقبول المقترح". وشدد على ان "حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يجب أن يكون سببا كافيا للتوصل إلى اتفاق".