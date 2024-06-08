بدء قبول طلبات الاشتراك في مباراة الدخول لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية اعتبارًا من الاثنين
أعلنت عمادة كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية عن بدء قبول طلبات الاشتراك في مباراة الدخول للعام الجامعي 2025-2024 اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع في 10 حزيران 2024 ولغاية الاثنين 22 تموز 2024، ضمن الدوام الرسمي تقدم الطلبات في مبنى الفرع الأول: الأونيسكو - قرب وزارة التربية والفرع الثاني جديدة المتن - شارع العسيلي.
هذا، وتجرى مباراة الدخول يوم الاربعاء 24 تموز 2024 في كلية الإعلام - الفرع الاول - الأونيسكو - مفرق قصر الأونيسكو، وعلى الطلاب المرشحين التواجد في قاعات الامتحان قبل الساعة الثامنة مزودين ببطاقة الهوية وبطاقة الامتحان.