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حزب الله واصل تنظيم اللقاءات السياسية في صيدا والجوار

صيدا اون لاين

واصل فرع العلاقات في قطاع صيدا في حزب الله تنظيم اللقاءات السياسية الحوارية الموسعة وذلك مع عدد من النواب اولأكاديميين  والمسؤولين في صيدا وبلدات الجوار حيث حاضر كل من النائب الحاج حسين الجشي في دار المصطفى في عبرا ، معاون مسؤول ملف الاحزاب في الحزب د.علي ضاهر في حارةصيدا ، الباحث السياسي د.بلال اللقيس في بلدة حومين التحتا ، ود.ياسر غندور في بلدة عزة ود.وسام ياسين في بلدة زغدرايا.
وقدم جميعهم عرضًا وافيًا حول كافة المستجدات السياسية محليا وإقليميا ودوليا، خصوصا ما يتعلق بالعدوان على غزة والتسويات الاقليمية وانعكاسها على الوضعين اللبناني والفلسطيني بحضور عدد كبير من الفعاليات الاجتماعية والاختيارية والأهلية.
وأشرف على تنظيم تلك اللقاءات مسؤول فرع العلاقات في قطاع صيدا الحاج يوسف سلمان.

 

 

 

 

 

 

 

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