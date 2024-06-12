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الجيش: دهم منازل مطلوبين في بلدتَي جديتا وبريتال وتوقيف مواطن وسوريَّين

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أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 11/6/2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار في بلدة جديتا - البقاع، وأوقفت السوريَّين (ح.ر.) و(خ.ج.) وضَبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية".

كذلك لأعلنت المديرية، أن "وحدة أخرى دهمت منازل مطلوبين لإقدامهم على سلب مواطنين بقوة السلاح في بلدة بريتال – بعلبك، وأوقفت المواطن (ح.ط.) وضبطت أسلحة حربية وكمية من المخدرات والذخائر وأعتدة عسكرية وعملات مزورة".

وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

 


 

 

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