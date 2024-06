كيف تعثر على هاتفك المفقود او المسروق؟

في عصر التكنولوجيا والاتصالات، أصبح الهاتف المحمول جزءًا لا يتجزأ من حياة الكثير من الناس، فهو يحتوي على معلومات شخصية ومهمة، ويساعد على التواصل مع الأهل والأصدقاء والزملاء، لكن ماذا لو فقدت هاتفك أو سُرق منك؟ كيف تستطيع استعادته أو حماية بياناتك من السرقة أو التلاعب؟...

في حالة ضياع هاتفك لا داعي للقلق، حيث أصبح هناك أدوات مدمجة في كل هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد تتيح لك قفل الهاتف المفقود، وتتبعه بسهولة، أو مسح البيانات الموجودة عليه، لكن أولًا ستحتاج إلى إجراء بعض الخطوات المهمة لإعداد هاتفك فور شرائه، إنشاء رمز مرور قوي: أول شيء يجب عليك القيام به فور شراء هاتف جديد، هو إنشاء رمز مرور قوي على شاشة القفل وابتعد عن وضع كلمة مرور سهلة التخمين، وإذا كان هاتفك يدعم التأمين بواسطة البصمة فاستخدمها واجعل كلمة السر البديلة قوية أيضاً، ولا تستخدم ميزة التعرف على الوجه على جهاز أندرويد، حيث يمكن خداع التقنية المستخدمة للتعرف على الوجه في معظم أجهزة أندرويد بشيء بسيط مثل صورة وجهك.

تفعيل خدمة Find My Device: بمجرد أن تقوم بتسجيل الدخول على جهازك باستخدام حساب غوغل الخاص بك، سيتم تفعيل خدمة تتبع الهاتف Find My Device افتراضيًا، وهي خدمة تقدمها هواتف أندرويد وتتيح لك تتبع موقع هاتفك في حالة فقده، أو قفله عن بُعد، أو مسح البيانات عن بُعد أيضاً.

يمكنك التأكد من تفعيل ميزة Find My Device على جهازك، باتباع الخطوات التالية: انتقل إلى الإعدادات Settings، اضغط على قسم الأمان والموقع Security & Location، اضغط على خيار العثور على جهازي Find My Device، وتأكد من أنه مُفعل.

بالنسبة لمستخدمي هواتف سامسونغ يمكنهم اتخاذ خطوة إضافية للمزيد من الأمان، وهي تفعيل خدمة Samsung Find My Mobile، التي تقدم لك بعض الأدوات الإضافية التي لا تدعمها خدمة غوغل.

تتيح لك خدمة سامسونغ بعض الميزات الإضافية مثل: أخذ نسخة احتياطية من بياناتك عن بُعد، أو معرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بتبديل بطاقة SIM الخاصة بك، ولكن يجب أن يكون لديك حساب سامسونغ لاستخدام هذه الخدمة، لتفعيل خدمة Find My Mobile على هواتف سامسونغ يمكنك اتباع الخطوات التالية: انتقل إلى الإعدادات Settings، اضغط على قسم القياسات البيومترية والأمان Biometrics and security، اضغط على خيار البحث عن جهازي Find My Mobile، إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب سامسونغ الخاص بك أثناء إعداد الجهاز لأول مرة، فسيتم تفعيل الخدمة مباشرة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونغ الخاص بك أولًا، ومن ثم تفعيل الخدمة.

استخدم خدمة Find My Device: فور فقدان هاتفك؛ قم بفتح خدمة تتبع الهاتف، من خلال هذا الرابط android.com/find، وتأكد من تسجيل الدخول إلى حساب غوغل المرتبط بالهاتف.

يمكنك استخدام جهاز أندرويد آخر من أجل فتح الخدمة، ولكن سيتعين عليك تنزيل تطبيق Find My Device بشكل منفصل من متجر غوغل بلاي على الهاتف أولًا، ومن ثم تسجيل الدخول إلى التطبيق بحساب غوغل الموجود على الهاتف المفقود، ثم تتبع موقع هاتفك.

سيتم إرسال تنبيه إلى الهاتف المفقود لإخبار كل من يملكه بأنه يتم تتبعه، يمكنك استخدام القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من موقع Find My Device لتشغيل صوت تنبيه عالٍ – في حالة فقدان الهاتف في مكان مغلق مثل المكتب أو المنزل – ، أو إغلاق الجهاز، أو مسح جميع البيانات الموجودة على الجهاز تماماً.

إذا استخدمت ميزة تأمين الجهاز Secure Device، يمكنك قفل الهاتف، وعرض رسالة من اختيارك على شاشة القفل توضح للشخص الذي معه الجهاز أنه مفقود، وكما يمكنك تسجيل الخروج من حسابك في غوغل.

إذا استخدمت ميزة Erase Device، فلن تتمكن بعد مسح البيانات من تتبع الهاتف، لذلك فكر في استخدام هذه الميزة بعد أن تفشل في كل المحاولات الأخرى.

إذا أغلق اللص هاتفك، فلن تكون قادراً على تتبعه حتى يتم تشغيله مرة أخرى، ويصبح لديه اتصال بالبيانات، أو بشبكة واي فاي Wi-Fi، وسترسل لك غوغل رسالة بريد إلكتروني بمجرد تحديد موقع جهازك.

أجهزة سامسونغ

يمتلك مستخدمو هواتف سامسونغ غالاكسي، ميزة استخدام خدمات غوغل، أو سامسونغ التي تُساعد على تحديد موقع الجهاز المفقود، ولكن يوصى باستخدام خدمة سامسونغ حيث ستقدم لك العديد من الميزات التي لن تجدها في خدمة غوغل.

لتتبع جهاز مفقود مع خدمة سامسونغ، يمكنك زيارة هذا الرابط findmymobile.samsung.com، مع العلم أنه لا يوجد تطبيق لهذه الخدمة، لذلك ستحتاج إلى استخدام متصفح ويب على هاتف آخر أو كمبيوتر، ثم يمكنك تسجيل الدخول باستخدام حساب سامسونغ الخاص بك، وتحديد جهازك المفقود على الجانب الأيسر من الشاشة، سيتم عرض خريطة توضح الموقع الجغرافي لهاتفك، وستظهر قائمة بالخيارات على الجانب الأيمن من الشاشة.

ابدأ بخيار قفل الهاتف الذي سيعرض رسالة مخصصة على شاشة القفل، وقم بتعليق بطاقات Samsung Pay الخاصة بك، ومنع أي شخص من غلق الهاتف.

بعد ذلك، يمكنك أخذ نسخة احتياطية من بياناتك، وإذا كان هناك شخص يتحرك بالهاتف، فاستخدم ميزة تتبع الموقع، حيث سيؤدي تفعيل هذه الميزة إلى تتبع هاتفك كل 15 دقيقة، وأخيرًا، قم بتشغيل ميزة تمديد عمر البطارية Extend battery life التي تتيح لك تعطيل كل شيء تقريباً على الهاتف، ماعدا تتبع الموقع. وفقًا لموقع “العربية”.

يحتوي كل هاتف ذكي على رقم تعريف دولي فريد لجهاز الهاتف المحمول "آي إم إي آي" (IMEI) وهي اختصار لـ(International Mobile Equipment Identity)، والذي يمكن أن يكون مفيدا في حالات سرقة الجهاز أو ضياعه.

ففي حالة ضياع هاتفك أو سرقته يمكنك إدراج رقم التعريف الدولي في القائمة السوداء حتى لا يتمكن الآخرون من استخدامه، فالهاتف المدرج في القائمة السوداء في هذه الحالة لن يعمل حتى مع وجود بطاقة هاتف "سيم" (SIM) جديدة.

ولمعرفة كيفية التحقق من رقم التعريف الدولي على هواتف آيفون (iPhone) وأندرويد (Android) ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

أجهزة آبل وآيفون

للعثور على رقم "آي إم إي آي" الخاص بك على جهاز آيفون الخاص بك افتح الإعدادات (setting)، ثم انقر فوق "عام" (General)، ثم "حول" (About).

قم بالتمرير قليلا وستتمكن من عرض رقم "آي إم إي آي" الخاص بجهازك، كما يمكنك معرفة هذا الرقم من حساب آبل (Apple) الخاص بك.

قم بتسجيل الدخول، ثم انتقل إلى "الأجهزة" (Devices) وابحث عن آيفون الخاص بك وسيكون رقم "آي إم إي آي" الخاص بك متاحا هناك.

تحتوي أجهزة آيفون الأحدث على رقم "آي إم إي آي" في المكان الذي توضع فيه بطاقة الهاتف "سيم"، ولكنك ستحتاج على الأرجح إلى عدسة مكبرة لرؤيته.

وبدلا من ذلك يمكنك توصيل جهاز آيفون بجهاز الحاسوب الخاص بك وعرض المعلومات على "آي تيونز" (iTunes) أو في قسم "ماك فيندر" (Mac Finder).

- ساعة آبل:

إذا كنت تمتلك ساعة آبل الذكية، يمكنك بكل بساطة أن تستخدم خاصية إيجاد الهاتف الموجودة بها حيث سيصدر الهاتف ضوضاء حتى إذا كان في وضع صامت.

- خاصية «فايند ماي»: Find my

بالنسبة لهواتف آيفون الحديثة، يوجد خاصية تسمى «فايند ماي» Find my تمكن الشخص من العثور على هاتفه المفقود بسهولة.

إذا كان لديك جهاز iPad أو MacBook، فيمكنك استخدام تطبيق «فايند ماي Find my » من خلال أي منهما، حيث يدفع التطبيق الهاتف لإصدار صوت، تماماً كما هو الحال مع ساعة آبل.

وإذا كان هاتفك غير متصل بالإنترنت، يمكن للتطبيق تحديد موقع الجهاز أيضاً لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد إيقاف تشغيله. أما إذا انخفض مستوى شحن بطارية جهازك بشكل خطير، فسيتم إرسال موقعه إلى التطبيق تلقائياً في محاولة لمساعدة الشخص على معرفة مكانة في حال انغلاقه.

- iCloud.com:

قم بفتح رابط icloud.com من أي جهاز آخر، ثم قم بتسجيل الدخول بحسابك المستخدم على هاتفك المفقود. وبعد ذلك قم بالضغط على خيار Find iPhone حيث ستقوم خدمة أبل بالبحث عن الهاتف وتحديد مكانه.

وهناك خيار أيضاً يتيح للهاتف إصدار صوت لتحديد مكانه بشكل أكثر دقة.

أجهزة أندرويد

تختلف بعض هواتف أندرويد في كيفية التحقق من رقم "آي إم إي آي" الخاص بها، ولكن يجب أن يكون في مكان ما في قائمة الإعدادات. ستحتاج إلى النقر فوق "حول الهاتف" (About phone) أو عنوان مشابه مثل "حول الجهاز" (About device) أو "الحالة" (Status).

وتعرض بعض أجهزة سامسونغ غالاكسي (Samsung Galaxy) رقم "آي إم إي آي" بخط صغير على ظهر الهاتف، وقد تستطيع العثور على رقم "آي إم إي آي" في عبوة الهاتف. وفقًا لموقع “الجزيرة نت”.

- الساعات الذكية:

مثل ساعة أبل، تتيح الساعات الذكية التي تعمل مع هواتف أندرويد للأشخاص العثور على هواتفهم المفقودة عن طريق خاصية Find my phone التي تدفع الهاتف لإصدار صوت عال.

- android.com-find:

قم بفتح رابط android.com-find ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب «غوغل» الخاص بك. وبعد ذلك انقر فوق رمز الهاتف المفقود في الجزء العلوي من الشاشة.

عندها سترى مكان هاتفك على خريطة، ومثل الخاصية المتعلقة بآيفون، يمكنك أن تجعل هاتفك يرن بصوت عال لمدة خمس دقائق حتى تتمكن من العثور عليه.

- تطبيق Google Find My Device:

إذا كان لديك جهاز أندرويد آخر، فقم بتنزيل تطبيق Google Find My Device واستخدمه لتحديد موقع جهازك المفقود. وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

طرق استعادة الهاتف المسروق أو المفقود:

قبل استعادة الهاتف المسروق أو المفقود سواء كان هاتف iOS أو Android يمكنك مسح بياناته بفضل ميزات الأمان المضمنة، لكن قبل اتخاذ أي إجراء متقدم يجب التحقق اتباع بعض الخطوات تتجلى فيما يلي:

1. التحقق من سرقة هاتفك الذكي:

تستطيع التحقق من أن جهازك قد سُرق بالاتصال برقم هاتفك من هاتف آخر لمعرفة هل يمكن إيجاده في مكان قريب أم لا؛ ففي حال تركته أو أسقطته قد يتلقى الشخص المكالمة ويساعدك في تحديد موقعها أو توصيلها إن أمكن.

كما يمكنك إرسال رسالة نصية قصيرة مع طلب الإرجاع ورقمك البديل إلى رقم هاتفك، فلو كنت قد ضبطت جهازك على وضع الصامت، يمكنك استخدام ميزة تشغيل الصوت في خدمة العثور على جهازي من Google للرنين فيرن باستمرار مدة خمس دقائق حتى في الوضع الصامت.

2. تحديد موقع هاتفك:

تستطيع تحديد موقع جهازك من خلال خدمة FindMyMobile التي توفرها شركة سامسونج لأجهزة Galaxy أو تحديد موقع جهازك باستخدام خدمة Find My Phone من Google.

كيف يمكن تحديد موقع جهازك من خلال خدمة FindMyMobile؟

يسمح لك بنسخ البيانات احتياطياً عن بُعد واسترداد المكالمات والرسائل أو إلغاء قفل الجهاز، كما تستطيع إطالة عمر البطارية أو تعيين الأوصياء. تستطيع تتبع جهاز Samsung Galaxy المسروق أو المفقود باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة Samsung FindMyMobile.

سجّل الدخول باستخدام تفاصيل تسجيل الدخول المرتبطة بحساب Samsung. سيتم إرسال رمز التحقق إلى عنوان بريدك الإلكتروني، استخدم دبوس التحقق للتحقق من الملكية.

تحديد موقع هاتفك

عند التحقق سيحدد FindMyMobile جهازك ويعرضه على الخريطة، اضغط على أيقونة Pin لعرض تفاصيل الموقع.

تستطيع استخدام Lock Power Off لمنع الآخرين من إيقاف تشغيل هاتفك، أو الاحتفاظ بنسخة احتياطية من تطبيقاتك أو إعداداتك أو مكالماتك أو تسجيلك أو مسح بياناتك لحماية خصوصيتك.

لكن في حال كان جهازك من نوع آخر، تستطيع استخدام خدمة Find My Phone من Google لتتبع هاتفك المسروق.

كيف يمكن تحديد موقع جهازك باستخدام خدمة Find My Phone من Google؟

تستطيع تحديد موقع جهازك باستخدام خدمة Find My Phone من Google، وذلك لأجهزة iOS وAndroid بتشغيل ميزة Find My Phone، شرط أن تكون قد سجلت الدخول إلى حساب Google أو iCloud، كما تسمح لك بقفل الجهاز أو مسحه في حالة السرقة أو الضياع.

على نظام Android، يمكنك عبر خدمة "العثور على جهازي" عرض موقع GPS محدد لجهازك على "خرائط Google". ستندهش من رؤية دقة الموقع أثناء العمل؛ بدلاً من ذلك، اكتب Find My Phone على بحث Google، ويمكنك عرض الموقع المباشر على صفحة نتائج البحث نفسها.

وبالمثل، تقدم Apple ميزة Find My iPhone لتتبع موقع iPhone. يجب تمكين خدمات الموقع والوصول إلى حساب iCloud الخاص بك من جهاز كمبيوتر حتى تعمل هذه الميزة.

3. قفل الهاتف أو مسحه عن بُعد:

في حال كنت واثقاً من سرقة جهازك وأنه لن يعود، تستطيع محو بيانات الجهاز من خلال Find My Device Google Android. كما تستطيع قفل هاتف Android عن بُعد وتسجيل الخروج باستخدام خدمة "العثور على جهازي".

كيف يمكنك تأمين أجهزة Android:

يمكنك ذلك بالانتقال إلى صفحة "العثور على جهازي" ثم الضغط على خيار تأمين الجهاز؛ بعد ذلك أدخل كلمة مرور جديدة واضغط على التالي، واتبع التعليمات من الشاشة لضبط القفل.

في حال أردت حذف كل المحتوى من الجهاز:

يمكنك فعل ذلك باتباع الخطوات التالية:

قفل الهاتف أو مسحه عن بُعد

اضغط على خيار "محو الجهاز" للمتابعة.

قم بمصادقة حسابك بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل.

بمجرد اكتمال التحقق سيحذف "العثور على هاتفي" كل البيانات من جهازك نهائياً؛ فلو كان جهازك غير متصل بالإنترنت ستبدأ عملية المسح في المرة التالية التي يتصل فيها بالإنترنت.

لكن الجدير بالذكر أنه بمجرد مسح البيانات لن تعمل ميزة "العثور على هاتفي"، ولن تستطيع تتبع الجهاز باستخدام الخدمة.

أما في حال كان الجهاز iOS:

انتقل إلى icloud.com/find واستخدم ميزة Find My iPhone لمسح البيانات الموجودة على جهازك.

4. تغيير كلمة المرور للخدمات الأساسية:

تعد التطبيقات المصرفية على هاتفك الذكي محمية برمز PIN أو التحقق من المصادقة الحيوية؛ لكن البريد الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت والتطبيقات الأخرى لا تحتوي غالباً على طبقات أمان إضافية.

لذا غير كلمة المرور لكل الخدمات الأساسية التي تستخدمها باستمرار على هاتفك كـ: البريد الإلكتروني، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيقات التسوق، ومديري كلمات المرور، لمنع الوصول والاستخدام غير المصرح به.

5. اتصل بالبنك:

قد يصعب تجاوز المصادقة البيومترية أو إجراءات الأمان المستندة إلى رقم التعريف الشخصي لتطبيقاتك المصرفية على هاتفك المسروق؛ لكن بعض المستخدمين يحتفظون ببيانات الاعتماد المالية في نص عادي على خدمة سحابية أو بريد إلكتروني أو تطبيق لتدوين الملاحظات، وبالتالي يتوجب تنبيه البنك الذي تتعامل معه وحظر بطاقاتك وحساباتك مؤقتاً.

تحظر كل خدمات UPI ومحفظة الهاتف المحمول بالوصول إلى مكتب الدعم الخاص بمزود الخدمة المعني.

لكن عندما تصل إلى بطاقة SIM قد يستطيع أي شخص إعادة تعيين كلمة مرور التطبيق المالي لذا يجب حظر بطاقة SIM أيضاً.

6. اتصل بمشغل هاتفك:

يجب عليك إخطار مشغل الهاتف المحمول أو شركة الاتصالات الخاصة بك بمجرد أن تحدد أن هاتفك قد سُرق؛ يمكنك مطالبة شركة الاتصالات بحظر بطاقة SIM الخاصة بك لمنع المعاملات غير المصرح بها أو الوصول إلى خدمات أخرى عبر نظام إعادة تعيين كلمة المرور المستند إلى OTP.

فلو كانت لديك خطة الدفع الشهرية عبر الهاتف، يمكن لمشغل شبكة الجوال قفل الجهاز، وبالتالي يصبح غير قابل للاستخدام مع شركة اتصالات جديدة أو بطاقة SIM.

7. تقديم شكوى للشرطة:

يمكن لتقديم شكوى للشرطة حول سرقة جهازك أن يساعدك في رفع قضيتك ضد أي أنشطة احتيالية ترتكب عبر هاتفك بعد سرقته؛ فلو كان لديك تأمين على الهاتف تطلب شركة التأمين تقريراً من الشرطة لمعالجة مطالبتك.

في الختام:

بعد الحديث عن الطرق لاسترجاع هاتفك المسروق؛ الجدير بالذكر أنه من الأفضل عدم حفظ بياناتك على ذاكرة الجهاز أو حساب تخزين سحابي، لكن قد يساعد حظر بطاقة SIM مؤقتاً وتقديم تقرير للشرطة في الوقت المحدد في تقليل الضرر.