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لبنان

بن غفير مخاطباً نتانياهو: مئات الصواريخ من لبنان لا يتم الرد عليها بعمليات موضعية

صيدا اون لاين

توجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقول "مئات الصواريخ من لبنان لا يتم الرد عليها بعمليات موضعية".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن "الحرائق الناجمة عن إطلاق صواريخ من لبنان ألحقت أضرارا بمبان في كاديتا وأخلينا منازل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنّ "21 فريق إطفاء و8 طائرات يواصلون إخماد الحرائق جراء الصواريخ التي أطلقت من لبنان".

بدورها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ "170 قذيفة وصاروخ أطلقت منذ الصباح من لبنان باتجاه شمال إسرائيل".

ومنذ صباح اليوم، نفّذ "حزب الله" 19 عمليات عسكرية جاء بعضها في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي أمس في جويا.

وكان "حزب الله" قد نعى القيادي طالب سامي عبدالله من بلدة عدشيت و3 من عناصره، والذين ارتقوا "شهداء على طريق القدس" وفق بيانات للحزب.

وليل أمس، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بغارات بلدة جويّا، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

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