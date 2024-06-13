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حراك المعلمين المتعاقدين طالب مجلس الوزراء بإقرار بند بدل الإنتاجية للمعلمين المتعاقدين غدا

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طالب منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور، بـ"التجاوب وإقرار بند بدل الإنتاجية للمعلمين المتعاقدين المطروح غدا على جلسة مجلس الوزراء".

وأوضح في بيان، أن "الظروف الاقتصادية القاهرة والظالمة التي يعيشها المعلم المتعاقد وحرمانه من أي مدخول خلال أشهر الصيف، هي في حد ذاتها من أوضح الأدلة التي تدفع بالحكومة غدا إلى إقرار هذا الحق".

وأشار إلى "أنّنا تواصلنا مع عدد من الوزراء اليوم، من بينهم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ووضعنا بين أيديهم هذه القضية، مطالبين بدعمنا في إقرار بدل الانتاجية في جلسة الغد".

 

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