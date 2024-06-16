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شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة والقتال في رفح مستمر

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أوضح المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّه "لا يوجد وقف للقتال في جنوب ​قطاع غزة​، وأنّ القتال في ​رفح​ مستمر، كما لا يوجد تغيير في إدخال البضائع إلى القطاع"، مشيرًا إلى أنّ "الطّريق الّذي تمرّ من خلاله البضائع سيكون مفتوحًا خلال ساعات النّهار، بتعاون مع منظّمات دوليّة، لتمرير المساعدات الإنسانيّة فقط".
وكان قد أعلن أدرعي، في وقت سابق اليوم، أنّ "بعد مناقشات جرت مع الأمم المتّحدة والمنظّمات الدّوليّة، تقرَّر أنّه اعتبارًا من يوم أمس وبشكل يومي بين السّاعات الثّامنة صباحًا (08:00) وحتّى السّابعة مساءً (19:00)، سيتمّ تعليق الأنشطة العسكريّة بشكل تكتيكي ومحلّي، في الطّريق الواصل من كرم شالوم إلى شارع صلاح الدين وشماله، وذلك لزيادة حجم المساعدات الإنسانيّة الّتي تدخل إلى قطاع غزة".

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