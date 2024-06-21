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الراعي: لبناننا لنا ولن يسقط ولا مساومة على هويته ولا على كيانه

صيدا اون لاين

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، "أنّنا أبناء الرّجاء والقيامة، وقد مررنا في ظروف أصعب من تلك الّتي نعيشها اليوم، واضمحلّت وبقي لبنان. هذا اللبنان الغني بقدّيسيه لن يسقط، بل سيبقى ثابتًا بهمّة أبنائه".
وأشار، خلال رعايته حفل تخريج طلّاب جامعة سيدة اللويزة، إلى أنّ "التّدهور الوطني العام يشكّل خطرًا كبيرًا على مستقبل شبابنا، لكنّ قطاع التّعليم العالي لديه القدرة على لعب دور الدّفاع والتّحصين بقوّة الإرادة والعزم والثّقة". وتوجّه إلى الخرّيجين قائلًا: "اليوم أنتم والوطن على مفترق أساسي ومفصليّ، قرارنا معكم نهائي وناجز، لبنانُنا هو لنا، لا مساومة على هويّته ولا على كيانه".
ولفت الرّاعي إلى أنّ "دور الجامعات لا يقتصر على التّثقيف وبناء الأجيال، بل يتعدّاها إلى بناء قادة يشكّلون ضمانةً للمستقبل المنشود".

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