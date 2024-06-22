صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

تريث في دفع رسوم الميكانيك وهذا هو السبب

صيدا اون لاين

أبلغ عدد من موظفي مراكز الخدمات المالية المتعاقدة مع إدارات الدولة وخاصةً
وزارة المالية أقرباءهم بعدم دفع رسوم الميكانيك في الوقت الراهن والإنتظار حوالى أسبوع او عشرة أيام، لأنه سيصار، وبحسب المعلومات الى إلغاء رسم المليون ليرة الإضافي والذي يعرف برسم Viniette، أي اللاصق الذي من المفترض أن يوضع على الزجاج الأمامي للسيارة، وهو غير متوفر حالياً ولن يتوفر في القريب العاجل. وقام عدد كبير من المواطنين بالتروي بدفع رسوم الميكانيك لعلهم يوفرون مليون ليرة لبنانية عن كل سيارة لديهم.
المصدر لفت الى أن كل من دفع هذه الرسوم سوف يُعطى له اللاصق مجاناً عند توافره كون هناك إستحالة لإعادة الأموال التي تم تحصيلها

اقرأ أيضا

"القوّة الثالثة" الضّائعة بين المبادرات الثلاث

مدير الاعتماد المصرفي «هارب»: تحقيقات في شبهة اختلاس ملايين الدولارات

قوى الامن: توقيف سوري لاقدامه على قتل ابنته وتعنيف اطفاله

تريث في دفع رسوم الميكانيك وهذا هو السبب

لبنان ليس للبيع... مولوي: نرفض الإغراءات المالية لتوطين النازحين

على فيديو "الهدهد"... تعليقٌ من وزير الدفاع الأميركي السابق

تم نسخ الرابط