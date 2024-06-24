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لبنان

صباحا... هدوء حذر في القطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

صيدا اون لاين

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "هدوءاً حذراً يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان منذ ليل امس انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا حتى بلدة شبعا ومزارعها".
ولفت المراسل، الى أن "هذا الهدوء خرقه ليلا وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على سهل البقاع واقليم التفاح بانتظار ما ستؤول اليه الساعات المقبلة جراء الاعتداءات الاسرائلية المتواصلة ضد المنطقة".

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