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لبنان

قائد القوات البرية بالجيش الإيراني: محور المقاومة لن يبقى صامتا أمام أي هجوم إسرائيلي على الحزب ولبنان

صيدا اون لاين

أكد قائد القوات البرية بالجيش الإيراني كيومرث حيدري، أن "محور المقاومة لن يبقى صامتا أمام أي هجوم إسرائيلي على حزب الله ولبنان".
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي أن أن" في تقرير لها نشرته، أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات لإسرائيل بالوقوف إلى جانبها في حال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله.
وأكد مسؤولون أميركيون كبار لوفد من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا واشنطن أنه في حال اندلاع حرب شاملة على الحدود الشمالية بين إسرائيل وحزب الله، فإن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مستعدة تماما لدعم حليفها، وفقا لما نقلته الشبكة عن مسؤول كبير في الإدارة.

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