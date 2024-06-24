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لبنان

المكاري خلال الجولة الميدانية في المطار: نحن على أبواب صيف واعد ونيات مقال "التلغراف" واضحة جدًّا

صيدا اون لاين

أكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، خلال الجولة الميدانية في مطار بيروت، أن "المطار مرفق عام يعني جميع اللبنانيين وهو صورة لبنان ونحن على أبواب صيف واعد للاغتراب لذلك فإنّ نيات مقال "التلغراف" واضحة جدًّا".
ولفت المكاري الى انه "يُمكن أن يُخزّن حزب الله صواريخ في مكان يدخل إليه سفراء العالم فهناك سخافة واضحة في المقال ولكن نخشى أن يؤثّر الأمر سلباً على الموسم وعلى حياة اللبنانيين وأعتقد أنّ كلّ هذا في سياق الحرب النفسيّة".
وأمس وجه وزير الاشغال علي حمية دعوة، إلى جميع السفراء المعتمدين في لبنان أو من يمثلهم، للقيام بجولة على مختلف مرافق مطار بيروت الدولي- وذلك دحضا لكافة الافتراءات التي طاولت المطار. على أن تبدأ الجولة من قاعة صالون الشرف.

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