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حزب الله نظم لقاء سياسيا حواريا مع د.علي ضاهر في الغازية

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مواكبة للتطورات والمستجدات الأمنية والسياسية في فلسطين ولبنان وتحديدا العدوان على أهلنا في قطاع غزة وجبهات الإسناد في لبنان والعراق واليمن وسوريا نظم حزب الله في منزل العميد المتقاعد محمد حمادة في بلدة الغازية لقاء سياسيا حواريا مع معاون مسؤول ملف الأحزاب في حزب الله الدكتور علي ضاهر بحضور شخصيات سياسية وأهلية وحزبية وفعاليات اجتماعية ومخاتير حيث قدم ضاهر عرضا مفصلا حول آخر المستجدات إضافة إلى تحليل واف حول خطاب سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله الاخير مشددا على ضرورة وحدة الصف الداخلي اللبناني ومؤكدا على الإلتزام التام والغير قابل للنقاش في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقاومته ومنع كل محاولات تصفية قضيته العادلة.
وفي ختام اللقاء أجاب الدكتور ضاهر على أسئلة الحضور.

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