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العثور على قنبلة دخان جاهزة للاستخدام موصولة ببطارية في محيط منزل نتانياهو

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عثرت الشرطة الإسرائيلية على قنبلة دخان موصولة ببطارية في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في قيسارية.
واوضحت "القناة 14" العبرية، إنَّ الأمر خطير بالفعل حيث عثر ضباط شرطة محطة الخضيرة الذين كانوا يقومون بمسح أولي لمكان المظاهرة المخطط لها هذا المساء من قبل متظاهرين يساريين أمام منزله، على القنبلة اليدوية. وأشارت إلى أن قنبلة الدخان جاهزة للاستخدام.
وأوضحت "القناة 14" أنه تم استدعاء خبير إلى مكان الحادث الذي أكد أنها كانت قنبلة دخان متصلة بصمام تنشيط وتم التعامل معها على الفور.
وتشهد عدة مناطق في إسرائيل خاصة في تل أبيب، تظاهرات وإغلاق شوارع مركزية منذ صباح الخميس تسببت بزحمة مرورية.

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