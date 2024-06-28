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شؤون فلسطينية

مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على منازل وخيام نازحين وسط وجنوب غزة

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ذكرت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "الطّيران الإسرائيلي قصف منزلًا في محيط منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط ​قطاع غزة​، ما أدّى لمقتل مواطنة وطفلة وإصابة مواطنَين آخرين بينهم أطفال، كما سقط قتيلان عقب قصف منزل في شارع البيئة بالمدينة".
وأشارت إلى "إصابة مواطنين آخرين نتيجة قصف مدفعي وإطلاق نار من آليّات إسرائيليّة، صوب خيام تؤوي نازحين في منطقة الشاكوش ومفرق الإقليمي غرب مدينة ​رفح​ جنوب القطاع".
وكانت القوّات الإسرائيليّة قد استهدفت بشكل مباشر أمس، طواقم جهاز الدّفاع المدني أثناء تواجدهم في مقرّ عملهم بمخيّم النصيرات وسط غزة، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الدّفاع المدني وإصابة آخرين.

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