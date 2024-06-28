أردوغان: مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، أنه "لا يوجد أي سبب لعدم إقامة العلاقات مع سوريا، ومستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات تماما كما فعلنا في الماضي".

وأكد أردوغان "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن انفتاحه على الجهود المبذولة لإصلاح العلاقات بين سوريا وتركيا وسط جهود المصالحة الإقليمية.

واكد الاسد "انفتاح سوريا على جميع المبادرات" بشأن إصلاح العلاقات بين أنقرة ودمشق "على أساس سيادة سوريا ووحدة أراضيها برمتها ومكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية".