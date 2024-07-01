يورو 2024: كاين وبيلينغهام ينقذان انكلترا من مطب سلوفاكيا ليحسم منتخب الاسود تأهله

ضمن فعاليات الدور ال١٦ من منافسات بطولة أمم أوروبا ٢٠٢٤، حقق المرشح الابرز لنيل اللقب المنتخب الانكليزي فوزا" دراماتيكيا" امام منتخب ​سلوفاكيا​ وبواقع ٢-١ ليقود هاري كاين وجود بيلينغهام منتخب بلادهما الى الدور ربع النهائي بعد الاحتكام الى الاشواط الاضافية.

وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من جانب لاعبي سلوفاكيا حيث تحصّل دافيد هانكو تسديدة خطيرة مرت بمحاذاة القائم وبعدها سيطر لاعبو ​انكلترا​ على الكرة بشكل كبير وانما بغياب الفعالية الهجومية، وتميز لاعبو سلوفاكيا بهجمات مرتدة خطيرة وكان لوكاس هاراسلين قريب من خطف هدف التقدم لسلوفاكيا ولكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم وبعدها تحصّل هاري كاين على رأسية خطيرة مرت بمحاذاة القائم، وفي الدقيقة ٢٥ استغل ايفان شرانز هفوة في الدفاع ليخطف هدف التقدم لسلوفاكيا بعد تمريرة حاسمة من دافيد ستريليك، وبعدها ضغط لاعبو انكلترا بشكل كبير في محاولة لاقتناص هدف التعادل ولكن التنظيم الدفاعي للاعبي سلوفاكيا صعّب من مهمة منتخب الاسود لتغيب خطورتهم بشكل كبير وبدوره هدأت وتيرة اللقاء بشكل كبير لينتهي هذا الشوط بتقدم سلوفاكيا وبواقع ١-٠.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة قوية من جانب انكلترا وسجل فيل فودين هدف التعادل لمنتخب الاسود في الدقيقة ٥٠ ولكن عاد حكم اللقاء والغاه بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو، وبعدها شاهد دافيد ستريليك الحارس جوردان بيكفورد متقدم ليرسل كرة عالية ولكنها مرت بجانب القائم، وواصل المنتخب الانكليزي ضغطه الكبير ولكنه وجد صعوبة كبيرة في اختراق دفاع سلوفاكيا وادخل المدرب غاريث ساوثغايت كول بالمر مكان كيران تريبييه،وفي الدقائق ال١٥ الاخيرة تحصّل هاري كاين على فرصة ذهبية ولكن رأسيته مرت بمحاذاة القائم بعد عرضية رائعة من فيل فودين، وبعدها تحصّل ديكلان رايس على محاولة خطيرة ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم وحاول ابناء المدىب ساوثغايت شتى الوسائل للعودة الى اجواء اللقاء ولكن الحظ عاندهم بشكل كبير الا ان تمكن جود بيلينغهام من خطف هدف قاتل في الدقيقة ٩٥ بعد تمريرة حاسمة من مارك غويهي لتنتهي المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل الايجابي وبواقع ١-١ ليلجأ المنتخبان الى الاشواط الاضافية.

وبدأ الشوط الاضافي الاول بطريقة نارية حيث تمكن هاري كاين من خطف هدف التقدم في الدقيقة ٩١ بعد تمريرة حاسمة من ايفان توني، وسيطر المنتخب الانكليزي على مجريات اللقاء بشكل كبير وسط ضياع كبير من جانب لاعبي سلوفاكيا ولم ينجح لاعبو الخصم من تهديد المرمى الانكليزي، وفي الشوط الاضافي الثاني واصل المنتخب الانكليزي ضغطه واجرى المدرب ساوثغايت تبديلاته حيث حاول ادخال دماء جديدة للمحافظة على السيطرة المطلقة للمباراة لينتهي اللقاء بفوز انكلترا وبواقع ٢-١.